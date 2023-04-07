台南安平旅遊觀光人潮多，但過去常遭遊客詬病「找嘸廁所」，為解決遊客如廁需求問題，台南市政府工務局於王城路側樹屋及安平古堡停車場西側的四季公園新闢公廁，預計7月底前完成，屆時將為安平舊部落遊建構更完善的服務機能，提升安平觀光品質。

安平旅遊觀光日益興盛，尤其春節、連假甚至平常周末人潮湧入，往往凸顯公廁不足，南市府工務局掌握遊客使用需求，辦理「安平區四季公園新設廁所及渠道改善工程」，於王城路側樹屋及安平古堡停車場西側的四季公園闢建1處新設公廁，期能滿足安平觀光人潮如廁需求。

工務局表示，四季公園新闢公廁共有3個廁間，包含獨立男廁、獨立女廁以及1處無障礙廁所，其中女廁有2處蹲式馬桶、2處座式馬桶，男廁有3處小便斗、1處蹲式馬桶、1處座式馬桶，輔以符合無障礙規定的友善廁間，全方面照顧並滿足遊客的如廁需求。

同時為能便利銀髮族群、身體不便族群、嬰兒推車、幼童等多樣群體的友善使用，也特別設置無障礙坡道，銜接停車場與新設公廁之間的通行路徑。

工務局指出，四季公園新闢公廁工程經費360萬元，去年底已開工，預計今年7月完工，屆時在尖峰時刻預計單日可服務1200人次如廁需求。