涉及台南學甲88槍槍擊案的主嫌「紅龜」洪政軍日前才遭大陸遣返回台遭到羈押，但他曾在2014年9月，因擄人糾紛，將一名外號「囝子菖」的台南角頭劉子賢剁斷雙掌丟包醫院，劉男去年8月殘因槍砲案假釋出獄，未料卻在6日凌晨，在國道3彰化路段駕駛BMW轎車自撞護欄身亡，結束兩人的江湖恩怨。

遭88槍案「紅龜」剁斷雙掌 ，台南角頭「囝子菖」駕BMW自撞慘死。(孫英哲翻攝)

38歲劉子賢是2014年9月新化斷掌案的被害主角，慘遭洪政軍率眾設局將他擒住，剁去雙掌丟包醫院。他痊癒後因涉槍砲案入獄服刑。

38歲劉子賢是2014年9月新化斷掌案的被害主角，慘遭洪政軍率眾設局將他擒住，剁去雙掌丟包醫院。他痊癒後因涉槍砲案入獄服刑。

囝子菖出獄後經常濟弱進行公益活動，去年學甲88槍槍擊案發生後，劉男向媒體投書，強調當年洪政軍涉及綁架某酒店女經理，索討300萬元，他出面斡旋將人救回，卻因擋人財路，埋下對方日後尋仇的導火線。劉男入獄後一度告發這件擄人案，但因關鍵被害人不願出面，全案因證據不足不起訴。

劉男提出入獄時收到洪男寄來的道歉信，強調當年原本跟洪政軍交好，但因「洪要擄的是女生，無法相挺」，後來在中秋節前被設局，他獨自帶著一盒月餅赴約，竟被洪男一群人壓在地上毆打。

被壓制在地的劉男不肯屈服回稱「要把我打死可以，把我父母孝順好」，隨即被剁去雙掌、丟包醫院，雙掌被丟入大海，成為驚動社會的矚目案件。

但昨(6日)凌晨，劉男駕BMW車行經國道3號200.4公里北向彰化快官路段，卻意外失控自撞護欄，整輛車翻覆在路中央，劉男經送醫搶救，但仍因傷勢過重，宣告死亡。警方指出，劉男駕駛經檢測酒測值為零，詳細事發經過及肇事原因仍待進一步調查釐清。