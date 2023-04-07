馬英九7日登機返台。（藍孝威攝）

馬英九結束訪陸之行返台 國台辦副主任陳元豐送機 @ChinaTimes ​

前總統馬英九一行結束訪陸之行，今（7日）上午11時15分搭乘中國國際航空CA195班機從上海浦東機場返回台北桃園機場，預計到達時間13點25分。如同3月27日接機陣容的安排，今天由大陸國台辦副主任陳元豐、上海市委常委、市委祕書長張為、上海市台辦主任鍾曉敏、上海市台辦李驍東送機。馬英九步上舷梯後，在機艙門口轉身向大家揮手道別。

馬英九結束訪陸之行返台 國台辦副主任陳元豐送機。（藍孝威攝）

昨天晚間大陸國台辦主任宋濤特別代表中共中央台辦，南下上海為馬前總統餞行。晚宴特別選擇在新型遊艇「申城之光」上舉行，為馬前總統與學生一行人餞行。席間宋濤更拿出一本相當厚實、精緻的精裝書，將12天的行程精華照片製作成集錦，每一張照片都附上了日期與圖說，記錄此行點點滴滴。

餞行晚宴辦於上海外灘黃浦江上，上海市台辦更特別準備了特殊慶典版的江邊燈光秀，背景音樂更是為馬前總統特別創作的《浦江追夢》，由上海市立交響樂團演奏，馬前總統聽了表示曲調非常浪漫。

特別的是，大陸方面還安排了精心設計的煙火燈光秀，讓黃浦江上映滿七彩燈光，眾人在優美的曲調與絢麗的燈光秀之中，為此次大陸行畫上完美的句號，冰封已久的兩岸交流也再度重新啟航。