《港股》耶穌受難日 港股休市 10:482023/04/07 時報資訊 時報編譯柯婉琇綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 周五（4月7日）香港適逢耶穌受難日假期，港股休市。 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 《國際金融》歐股收漲0.51% 2類股最給力 《美股掃瞄》美股反彈收高 標普500、那指周線吞黑 《櫃買市場》廷鑫一、隆銘綠能四 10日起變更交易 #耶穌受難日 #港股 #休市 #4月 #7日 也許您會感興趣 推薦閱讀 撐不住！和欣客運4月17日漲票價 最高30元 04:102023/04/07 生活新聞 雲豹隊aifian風豹日 周六開打 04:102023/04/07 投資理財 大立光法說會 敲定4／13 04:102023/04/07 證券．權證 北基市長齊聚開會！拚1200月票4月底送核定7月上路 11:222023/04/07 政治 耶穌受難節休市前 美股多收高 道瓊微漲2點 05:452023/04/07 財經 《金融》投行喊「加碼日圓」揭Q3目標價 10:182023/04/07 財經 善用普發現金賺很大 04:102023/04/07 時尚消費 全台首座 台中國際級足球園區4月26日動工 04:102023/04/07 地方新聞 宜蘭 文昌祭典4月15日登場 祈福禮限量300份 04:102023/04/07 地方新聞 今飄雨轉涼 週日起連六天暖如夏 08:552023/04/07 生活 ATM領現10日開跑 財政部：覆蓋率高達83.2％ 11:182023/04/07 財經 歐盟外交政策首長波瑞爾13至15日訪問中國 05:432023/04/07 國際 前民進黨雲林議員顏旭懋走私800kg安毒狠撈4.5億 判無期徒刑 10:532023/04/07 社會 1分鐘讀財經》領6千不必等！這天開始「當日就能進戶頭」 08:282023/04/07 財經 中衛赴日參展 百款時尚口罩齊發 04:102023/04/07 產業特刊 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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