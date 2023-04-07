據路透的報導，Ermotti在內部的備忘錄中說：「我們不能讓自己被整合工作而過分地分散了注意力」。「對我們而言，繼續專注於支援我們的客戶，並保持卓越的運營狀況是至關重要」。

瑞士政府在上個月宣布，瑞銀將大舉合併瑞信，以便在瑞信頻臨倒閉之際，阻止引發進一步的銀行業動盪。

瑞銀在上周宣佈，將重新聘請2011年至2020年期間擔任執行長的Ermotti，回鍋再次擔任掌門人，以主導此次的收購。

Ermotti在首次與瑞信的員工溝通時表示，瑞信未來將面臨「變革和艱難的決定」。

儘管如此，他還是試圖安撫焦慮不安的員工的心情；員工們擔心，未來會出現大規模裁員和劇烈變動。

據瑞士日報上周末引用瑞銀高級經理的話指出，合併後的新銀行將裁員20%至30%。

Ermotti要求員工在公司制定下一步計畫時保持耐心。

他寫道：「現在猜測合併後公司的最終階段還為時過早，但我承諾我們將公平對待瑞信和瑞銀的所有員工」。