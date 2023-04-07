韓國自2021年8月進入此次升息周期後，陸陸續續升了12碼，一共是3%。但是，韓國出口卻是每況愈下，故當地經濟成長也大受影響，上季甚至出現季減0.4%的衰退現象。

至於在韓國通貨膨脹方面，3月消費者物價雖已降至4.2%是1年新低，不過還是在當地央行目標值的2倍以上，預估未來1年也降不到2%。若與去年7月曾創6.3%相比，韓國目前的物價的確在向下走。

專業調研單位穆迪分析（Moody's Analytics）認為，韓國央行現在變得沒那麼鷹派，也就是不太會升息。調升利率要考慮消費意願縮減，以及家庭債務增加的問題，弱勢族群還有經濟成長，都算是受害者。韓國通膨近期有降下來，但油價未來方向還是不確定。

大部分專家學者預估，韓國的基本利率在今年第3季之前都不會再調升，除非通膨再度失控。甚至還有不少預測，最晚在2023年底之前，還會再降息1碼。依目前的情勢來看，韓國經濟成長預估，今明兩年分別是1.2%以及2.3%，平均通貨膨脹率則是3.3%與2%。