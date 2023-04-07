蔡英文總統與美國眾議院議長麥卡錫會面後，中國大陸動作頻頻，對駐美大使蕭美琴做出制裁，民進黨立委林俊憲恭喜蕭美琴，上了中國大陸的制裁名單，就代表真的對台灣有功。

林俊憲指出，這次總統能夠順利出訪、與麥卡錫議長見面，駐美大使蕭美琴功不可沒，事實上這3年來台美關係能夠如此緊密，在美國輿論越來越能見到台灣的正面形象，蕭大使扮演了很重要的角色，如今中國大陸宣布制裁她，第一個疑問是「怎麼現在才下手？」，她這幾年的豐功偉業可不少。

林俊憲表示，被中國大陸指名制裁，對台灣人來說，就像上了榮譽榜，而且對個人生活完全沒有影響，不能去中國，這算哪門子制裁？她會想去嗎？想學人玩這招可以，但好歹也先掂掂自己幾兩重、在國際上有多少影響力，你們有任何手段讓被制裁的個人甚至企業受影響嗎，畫虎不成反類犬罷了。

林俊憲指出，說起制裁，你們還是得看看對手美國怎麼做的，被美國制裁是真的連生活都會出問題，例如香港前特首林鄭月娥就曾經承認過，被制裁後連中國大陸自己的銀行都拒絕跟她往來，現在只能用現金，因為美國規定只要敢與被制裁者往來，銀行也會連帶受處罰。

他表示，中國大陸近來越來越常使出制裁當作反擊手段，是因為他們認為自己強大了，美國能做到他們也能做到，最後卻落得自己尷尬，例如2個月前，他們以對台軍售為由制裁洛克希德馬丁和雷神公司，罰款高達4372億台幣，結果至今這兩家公司連回應都懶得回，技術怕被中國大陸偷走都來不及，還禁止他們跟中國做生意？那不是皆大歡喜嗎？

最後，林俊憲恭喜蕭大使，上了中國大陸的制裁名單，就代表真的對台灣有功，來自對手的認可是最大榮譽，見賢思齊，他也還要再努力，希望自己也能早日被列入榮譽榜。