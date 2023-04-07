澳洲政府禁止聯邦政府行動裝置安裝中國短片分享平台TikTok。中國商務部美大司負責人今日回應，批評澳方將TikTok與其它社交媒體平台區別對待，採取歧視性限制措施，無益於維護澳洲的國家安全，反而有損國際社會對當地營商環境的信心，損害澳洲企業和民眾的自身利益。

中國商務部美大司強調，中國政府一貫鼓勵企業按照市場原則和國際經貿規則開展運營，遵守所在國法律法規，敦促澳方公平公正對待各類企業，提供開放、透明、非歧視的營商環境，為發展中澳經貿合作營造有利氛圍。