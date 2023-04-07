《礦業法》修法在立法院三度闖關失敗，立委陳椒華、邱顯智、王婉諭今召（7）日舉行記者會，呼籲民進黨團儘速召集協商礦業法，並要求立法院本會期應完成修法。(時代力量黨團提供)

《礦業法》修法在立法院三度闖關失敗，立委陳椒華、邱顯智、王婉諭今召（7）日舉行記者會，為了避免拖到最後一個會期卡到選舉期程，重演過去立法院修法因屆期不連續、功虧一簣，呼籲民進黨團儘速召集協商礦業法，並要求立法院本會期應完成修法，以回應國人期待。

陳椒華表示，社會各界殷殷期盼多年的礦業法修法，經濟委員會在去年12月把法案送出委員會，但至今未召集協商，今天原定召開的黨團協商又取消。陳椒華說，本會期剩下不到2個月，仍有許多條文未達共識，協商時程不能一拖再拖，呼籲民進黨團儘速召集協商，展開對話討論。

邱顯智指出，目前政院版礦業用地環評的相關規定，仍缺乏定期的環境風險評估機制，且對於未曾實施環評須補做環評的礦場條件也相當狹窄。若礦場當地環境無論是水文、地下水、地質條件等都會巨幅改變，若欠缺後續追蹤監督和管理機制，恐無法保護山林。

邱顯智進一步指出，在礦業關閉計畫也同樣缺乏具體內容問題，他建議可仿照德國法，建立完整的關礦制度，處理包含關礦後的勞工及當地環境問題，並提供相關資源，讓礦工朋友們有一定的保障，或協助轉型的管道。

王婉諭強調，在政府做出礦業權展限決定前，應與原住民族進行諮商同意，但現行政院版中，已經過一次諮商同意的礦場，其許可展限的諮商同意，礦業權者竟可決定不同意重辦，未來各地恐將發生「阿公同意，子孫不能不同意」的窘境。