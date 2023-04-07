孫錫久（左起）、李炳憲、李星民、鄭敬淏、崔岷植。（翻攝自百想臉書）

韓國影視圈一年一度的盛事「第59屆百想藝術大賞」將於本月28日在仁川Paradise City舉行，今（7日）公佈入圍名單，今年電視部門每個獎項競爭都很激烈，大贏家為《非常律師禹英禑》共入圍10項，緊接著是《黑暗榮耀》入圍9項，《我的出走日記》則是7項。

宋慧喬出道27年，憑藉主演《黑暗榮耀》首度提名百想視后，將對上《非常律師禹英禑》朴恩斌、《我的出走日記》金智媛、《王后傘下》金惠秀及《安娜》秀智，堪稱死亡之組。而《黑》劇更是一口氣入圍了6個演技獎，除了宋慧喬外，還包括男配角獎（朴成勳）、女配角獎（廉惠蘭、林知衍）、男子新人演員獎（金建宇）和女子新人演員獎（金赫拉）。

影帝部分也相當有看頭，近年多位電影咖也紛紛參演小螢幕作品，包括《地下菁英》崔岷植、《我們的藍調時光》李炳憲、《財閥家的小兒子》李星民3位老戲骨，夯劇《我的出走日記》孫錫久、《浪漫速成班》鄭敬淏2位男神也獲提名，不過宋仲基雖憑藉《財》劇再登演藝高峰，卻無緣入圍。

【2023百想藝術大賞】電視部門（戲劇）入圍名單

作品獎

《我的出走日記》

《黑暗榮耀》

《我們的藍調時光》

《非常律師禹英禑》

《小女子》

導演獎

金鉐潤《我的出走日記》

金圭泰《我們的藍調時光》

劉仁植《非常律師禹英禑》

金熙元《小女子》

李珠英《安娜導演版》

劇本獎

金銀淑《黑暗榮耀》

文智媛《非常律師禹英禑》

鄭瑞景《小女子》

朴海英《我的出走日記》

洪氏姊妹《還魂》

最佳男演員獎

孫錫久《我的出走日記》

李炳憲《我們的藍調時光》

李星民《財閥家的小兒子》

鄭敬淏《浪漫速成班》

崔岷植《地下菁英》

最佳女演員獎

金智媛《我的出走日記》

金憓秀《王后傘下》

朴恩斌《非常律師禹英禑》

宋慧喬《黑暗榮耀》

秀智《安娜》

男配角獎

姜其永《非常律師禹英禑》

金道賢《財閥家的小兒子》

金俊韓《安娜》

朴成焄《黑暗榮耀》

趙宇鎮《毒梟聖徒》

女配角獎

林知衍《黑暗榮耀》

廉惠蘭《黑暗榮耀》

金信祿《財閥家的小兒子》

李伊《我的出走日記》

鄭恩彩《安娜》

男新人獎

金建宇《黑暗榮耀》

朱鐘赫《非常律師禹英禑》

金敏鎬《新兵》

文相敏《王后傘下》

洪慶《弱美男英雄》

女新人獎

金赫拉《黑暗榮耀》

盧允瑞《浪漫速成班》

李慶成《我的出走日記》

河允景《非常律師禹英禑》

朱玄英《非常律師禹英禑》

藝術獎

音樂：《非常律師禹英禑》盧英心

美術：《小女子》柳成熙

攝影：《人氣歌謠》宋洛勳、曹臻鉉、黃仁旭

視覺特效：《非常律師禹英禑》黃真惠

攝影：《黑暗榮耀》張鐘慶