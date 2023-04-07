台灣缺蛋使蛋價高漲，政府進口雞蛋彌補空缺，但許多餐廳業者都宣布加蛋漲價。媒體人黃揚明今分享，今天早上6點多左右去阜杭豆漿買早餐，發現蛋類商品通通漲5元，單點一顆荷包蛋或是蔥蛋如今要20元，引起網友討論。

媒體人黃揚明今在臉書上分享，電台附近有一間阜杭豆漿，偶爾錄完節目以後會到阜杭豆漿買早餐吃。印象中上一次吃阜杭豆漿是在3月，排隊排了20多分鐘才拿到餐點；今天6點多發現都沒人排隊衝去買，結果卻發現蛋類商品都漲價了。

黃揚明表示，似乎是從4月開始，蛋類商品通通漲5元，單點一顆荷包蛋或蔥花蛋從原本的15元漲到20元。不過，排隊名店的客人應該是不在乎吧？

貼文引起網友討論，「如果有人在乎就會被攻擊：不爽不要吃」、「即便回穩了蛋價也不會回去，受創最深的永遠是末端消費者」、「我家附近的早餐店，早在3月初加蛋就漲了5元，單點荷包蛋由15元漲到20元，還註記不一定有蛋哦！」