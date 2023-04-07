HTC G REIGNS總經理童子勳表示，HTC G REIGNS目標在於提供企業一個高價值、靈活、易於擴展以及安全穩定的5G尖端科技應用，我們致力於將先進的無線技術推向市場，因應下一代行動網路建設和邊緣應用的到來，並積極建構5G、邊緣運算及人工智慧(AI)和機器學習(ML)等生態系夥伴。期待與DeepSig的合作，為5G數位轉型發展注入革新，未來瞄準智慧工廠、超低延遲網路、物聯網和智慧城市等應用，為產業帶來一場效率革命。

5G和4G最大的不同點就是5G O-RAN所帶來的新商機，5G O-RAN就是一個對產業造成中心化炸裂重組的象徵，電信設備不再只限和傳統電信設備業者(愛立信、諾基亞)購買，而是將商機放到小型網通業者，甚至是非網通業者，宏達電就是一個顯著的例子，且因為在成本上也於營運商相對友善，故在買賣雙方都有利的前提上，5G O-RAN商機一直被市場所期待。

宏達電近年積極投入5G商用領域，將自身VR技術落實於企業生產場域，推動5G-VR成為企業數位化的基礎設施，日前宏達電於2023世界移動通信大會(MWC)上展示HTC最新的5G行動專網解決方案－REIGN CORE S2。此為一個手提箱大小的整合型P5G解決方案，更輕巧、速度更快，並且具有比原先更大的10,000平方公尺5G覆蓋面積，根據O-RAN標準構建，可輕鬆部署於辦公室、自由搭建的快閃空間或倉庫等場所，且設置只需約30分鐘。