簡姓男子前年與一名傳播妹唱歌喝酒，他用1萬元當賭資，以打賭酒量之方式讓她在不知情的情況下，喝下大量摻有FM2的啤酒，簡男再將昏迷無意識的被害人女帶往旅館性侵，台北地方法院斥責簡男犯後終否認犯行，依以藥劑強制性交罪判處有期徒刑9年。可上訴。

簡男在2021年3月23日凌晨，與傳播公司聯繫，要求派遣傳播小姐至KTV助興，被害人到現場後，簡男先將桌上剩餘之啤酒倒入裝冰塊之塑膠飲料壺內，並向她表示若將該冰桶啤酒全數飲用，即可獲取1萬元之報酬。

簡男再趁她到包廂廁所如廁時，將含有氟硝西泮（Flunitrazepam，又稱FM2）成分之藥劑加入該冰桶並持續搖晃使之融化，迨不知情之被害人返回包廂座位並獨自飲用該冰桶內之啤酒完畢，然後給她1萬元現金。

被害人因藥效發作而癱軟倒地失去意識，簡男將她載往旅館性侵，當天下午被害人醒來後，因對於從KTV離開後之事印象模糊、及床單上有血跡等跡症，察覺有異而報警處理，並由警方調閱KTV之監視錄影紀錄並比對客戶資料，循線查獲簡男。