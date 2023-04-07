台南地方法院前法官蘇義洲擔任富商翁茂鍾相關案件的承審法官，卻與翁有不當接觸、飲宴及收受饋贈，監察院彈劾認為蘇男違反法官倫理，情節重大，移送懲戒法院，懲戒法院職務法庭審結判決蘇3項違失行為因超過10年追懲期間，因此免議，另2項因無足夠證據而不付懲戒。可上訴。

監察院彈劾指出，蘇義洲擔任台南地院法官期間，審理怡華公司財務經理吳仙富偽造有價證券案在1998年6月8日收案，3週後就在同年6月29日，迅速判處吳仙富有期徒刑2年、緩刑3年，並沒收怡華公司用以擔保百利銀行承做衍生性金融商品交易之美金1000萬元本票，該案因檢察官及被告均未提起上訴而定讞。該案對翁茂鍾後續與百利銀行爭訟確認本票債權不存在之民事訴訟，具重大影響。

監察院認為，吳仙富案審結後，蘇義洲竟在1999年9月18日透過曾平杉法官聯繫翁茂鍾，向翁茂鍾請託其親戚租屋之事。

另外，2007年8月7日翁茂鍾因炒作應華公司股票遭羈押（同年9月5日交保），經媒體大幅報導，蘇義洲身為法官，竟於該案第一審剛宣判的2008年7月9日與翁茂鍾再次會面，且自2008年6月8日至2010年9月22日收受翁茂鍾以佳和集團名義致贈之襯衫5次，傷害司法公信力及法官公正形象至鉅，有重大違失。