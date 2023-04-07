靜宜女大生已被證實入境緬甸，但是否前往「苗瓦迪電信詐欺園區」（KK園區所在地）仍眾說紛紜；一名知名人士透露，苗瓦迪目前爆發戰火，已有上千人逃出該區，且緬甸、泰國政府已協議嚴厲打擊該區跨國犯罪行為，當地詐團全剉咧等，該人士強調一得知女大生飛往仰光，就知道對方是前往緬北地區。

據傳靜宜女大生是前往緬甸東南部的苗瓦迪電信詐欺園區當中的KK園區，但一名知情人士在PTT上發文稱「不是去KK，亂講的，苗瓦底現在大戰中，今晚搞不好要淨化所有園區，去毛？」他稱女大生若從仰光到苗瓦底，至少需8小時，至少1萬人民幣，但從泰國過去只要6千泰銖，也較安全、方便又快。

知情人士說他得知女大生飛往仰光，「就知道往緬北去了」，因為苗瓦底跟大其力（金三角緬甸端）的路線都是從泰國過去，「飛仰光之後一班飛機去臘戌人就到佤邦了」；強調若女大生在苗瓦底，「我就拿兩把西瓜刀去凱博園區從一棟剁到二十八棟」。據了解該名人士去年曾多次援救柬埔寨人口販賣事件。

知情人士說他得知女大生飛往仰光，「就知道往緬北去了」，因為苗瓦迪跟大其力（金三角緬甸端）的路線都是從泰國過去。（翻攝自PTT）

事實上，該處本周不僅爆發戰火，3月20日，由大陸公安部、緬甸國家警察局、泰國國家警察總署才在曼谷聯合舉行的人口販賣問題三國三邊會議，會議指出，三國將聯合打擊人口販賣、電信詐騙等跨國犯罪，包括KK園區等詐團正「剉咧等」，林姓女大生卻選在此時前去，「犯罪風險」太大。

泰國媒體報導，該場三國三邊會議，被認為是三國共同規劃掃蕩人口販運、電詐戰略的重要起點。而大陸部分社交平台有消息指出，3月31日，泰國屏蔽了苗瓦迪地區的訊號，中斷了對該區的供電，致使當地不少詐騙團夥準備撤離，不過該消息未得到官方證實。

根據外媒報導，苗瓦迪水溝谷地區，本周緬甸軍方邊防部隊與克倫邦武裝份子又爆發戰火，迫使大約5000人越過緬甸邊境渡河逃往泰國避難，泰國除與愛心組織進行人道救援安置外，也密切監控對岸的戰事，若波及到泰國領土、領空，將有所因應。女大生在這時候前往該處的電詐園區，安危更堪慮。