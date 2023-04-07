財政部表示，為提供民眾多元便利管道領取普發現金，該部宣布112年4月10日開放ATM領現，領取期間至112年10月31日止，民眾可於上開期間至指定金融機構(含郵局)設置貼有「全民共享普發現金」識別貼紙之ATM機臺領取。

財政部指出，上開指定金融機構(含郵局)合計15家，包含臺灣銀行、臺灣土地銀行、合作金庫商業銀行、第一商業銀行、華南商業銀行、彰化商業銀行、兆豐國際商業銀行、臺灣中小企業銀行、國泰世華商業銀行、台新國際商業銀行、中國信託商業銀行、玉山商業銀行、元大商業銀行、永豐商業銀行、中華郵政公司，其貼有識別貼紙之ATM機臺共2萬6688家，覆蓋率達83.2％，分布全台各地，請民眾視自己方便時間就近領取，倘遇有排隊情事，可至鄰近ATM機臺領取。

財政部進一步表示，該部今(7)日與金融監督管理委員會及數位發展部共同召開記者會，透過記者會介紹普發現金ATM領現之流程及應攜帶物品／資料，期使民眾瞭解ATM領取普發現金方式。另外，不想出門領取普發現金的民眾，亦可透過網路至6000官網進行登記入帳，24小時均可登記，登記後款項原則於2個營業日內入帳；自4月11日起，更推出「登記入帳2.0」加速入帳作業，民眾只要在當天下午6時以前完成登記且金融機構帳號無誤，即可當天入帳；超過下午6時登記的民眾，將於隔天入帳，不過如果遇到例假日，入帳時間則順延至次一營業日。

財政部補充，各金融機構、超商為響應「全民共享普發現金」政策提出多元優惠，公股行庫亦就民眾以該行帳戶採取「登記入帳」方式領取，提出多項限時優惠措施，如臺灣銀行存戶登記普發現金可抽台灣Pay紅利點數1萬點、第一商業銀行提供10萬元刷卡金等好禮抽獎機會等。

最後，財政部再次提醒，政府不會發簡訊或電子郵件通知領錢或登錄，也不會電話要求到ATM或網路銀行操作轉帳，請民眾務必提高警覺，千萬不要上當，以免個資被竊或遭詐騙。如遇可疑網站或訊息，立即撥打165反詐騙專線，全民共同防堵詐騙事件。