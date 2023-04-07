在歐洲聯盟執行委員會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）訪中之際，歐盟對外事務發言人史丹諾（Peter Stano）當地時間6日表示，歐洲聯盟外交和安全政策高級代表波瑞爾（Josep Borrell）將在4月13日至15日訪問中國。

大陸觀察者網引述路透社報導稱，早在3月24日歐盟領導人峰會期間，波瑞爾就曾透露自己將很快對中國進行正式訪問，討論烏克蘭問題。如若成行，此次訪問將使波瑞爾成為近期最新一位訪華的歐洲重量級人物之一。

報導指出，波瑞爾當時稱，歐盟應對中方此前提出的「中國和平方案」表示歡迎。他還認為，中方計畫在烏克蘭問題上充當促進者（facilitator）。鑒於俄方對中方提議表示歡迎，波瑞爾稱，「我們（歐盟）應該推動中國扮演的角色」。

而波瑞爾當地時間4日在與美國國務卿布林肯進行雙邊會談後也表明，中國在道義上有責任為烏克蘭和平做出貢獻，他們不能站在侵略者一邊。

此外，波瑞爾也曾透露，中共中央外辦主任王毅王毅在今年2月中旬的慕尼克安全會議的場邊會談私下告訴他，中國「不會向俄羅斯提供武器」。波瑞爾當時表明，「盡管如此，我們還是要保持警惕。」

事實上，對於如何化解烏克蘭危機，歐盟近期動作頻頻。波瑞爾在今年2月2日時，也曾與范德賴恩、歐盟理事會主席米歇爾等高級官員一起造訪基輔，會晤烏克蘭總統澤倫斯基。

至於如何看待中歐關係，波瑞爾在去年10月中旬舉辦的歐盟成員國外長會議後曾表示，外長會議大致地再確認歐盟繼續將中國視為合作夥伴、競爭者、以及「體制性 的對手」（Systemic rival），這允許歐盟就與中國有共同利益的領域與中國接觸，如氣候變遷和衛生議題。

不過，根據當時歐歐盟對外事務部（EEAS）的一分5頁文件中也顯示，歐盟對中國產品的依賴是一種「戰略脆弱性」，敦促進半導體等關鍵科技產品以及關鍵原材料供應鏈的多元化。