全國最大幼兒足球盃賽「2023安聯小小世界盃」，正式邁入10周年，今年主題為「榮耀十足」，象徵球員們角逐冠軍、攜手共創十足榮耀的精神，7日中午12點起正式開放報名！

今年是「安聯小小世界盃」第10年舉辦，在推廣台灣幼兒足球的路上，安聯人壽絕對是至關重要的奠基者，從2014年第一屆257隊報名參賽，到2019年參賽隊伍數已經高達1458隊，增長率達到431%；推廣年齡層也從6歲至10歲，向上擴及至12歲至15歲組別，經過10年耕耘，更讓台灣的幼兒足球，從原先像是一片沙漠，發展出如同球員們奔馳的球場，充滿生命力和歡笑，儘管去年受到疫情影響，全國仍有748支球隊參賽。

「2023安聯小小世界盃」今年維持開放U6至U15組別報名參加，五個組別的奪冠隊伍，都可以直接把冰淇淋冠軍金盃帶回家，享受專屬的奪冠獎盃，完全比照世界盃冠軍的規格；特別的是，今年每個組別的冠軍和亞軍球隊，還能獲得限量版的迷你冰淇淋冠軍金盃鑰匙圈做紀念，且適逢十周年，以及全球疫情趨緩，參賽的球員們將有機會飛往國外參加培訓，機會非常難得。

在全球，安聯集團積極參與足球運動的發展，在三大洲、七個國家，都設有安聯的足球場；在台灣，看到安聯之外，政府單位更共襄盛舉，一起關注足球運動，未來，安聯對於台灣足球的關心，始終不會缺席！安聯人壽持續推動偏鄉公益列車，今年規劃宜蘭縣、基隆市、屏東縣、澎湖縣、金門縣、連江縣共六站，讓偏鄉的孩子也能有機會接觸足球、進而愛上踢足球，參加公益列車的小朋友，安聯人壽都會贈與每人一顆足球。