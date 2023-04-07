北北基桃1200元月票目標7月實施，悠遊卡將同步上路，台北1280定期票規劃退場；搭乘國道客運和台鐵，需要起訖點都在北北基桃區域內才能納入，相關細節仍在最後確認。7日基隆市長謝國樑特別前往台北市政府與市長蔣萬安會面，討論相關議題。

蔣表示，交通部公路總局在上個月已邀請各地方政府說明公共運輸使用方案，預計4月公布具體作業辦法，審查核定後，最快7月就能上路，謝則表示，今天主要也是代表基隆市民考察貓纜，建設過程中台北市政府有很多相關經驗，這也是基隆未來很重要的決策要去考量的依據。

蔣萬安與謝國樑今上午10時在市府劉銘傳廳會面，會前受訪時蔣萬安先表示，他第一次參加行政院會就提出希望中央可以支持1200交通月票。

而蔣萬安後在會議致詞時表示， 基北北桃市共同生活圈，現有登記人口約910萬人，每日跨區域間通勤通學的交通流動約有135萬人，而基隆市是全國跨縣市通勤比例最高的城市，謝國樑非常用心，一直為市民著想，在尖峰時段親自搭乘台鐵和客運，更在台北市府轉運站搭乘1815班車，實際感受市民一起排隊回基隆，體驗往返所遇到的狀況，非常關心通勤族的權益。

蔣萬安接著透露，1200月票對基隆來講可緩解市民交通費用負擔，台北市則可達到減碳運輸，希望政策的財務要永續，也希望中央管轄的台鐵、機捷能夠支持，交通部公路總局在上個月已邀請各地方政府說明公共運輸使用方案，預計4月公布具體作業辦法，審查核定後，基北北桃1200月票最快7月就能上路，相信能減輕兩市通勤民眾的負擔。

而謝國樑則表示，在選舉時跟蔣萬安就是國安連線，很感謝蔣萬安幫忙掃街拜票，而他今天是代表基隆市民考察貓纜，建設過程中台北市政府有很多相關經驗，這也是基隆未來很重要的決策要去考量的依據。

另外，台北市也有非常成功的共享運具經驗，最近蔣萬安又把YouBike提升到前30分鐘不用錢，希望基隆未來能有自己的共享運具，不限定是YouBike，共享運具有很多種類，基隆也有很多地形，在看什麼樣最適合。

會中北基市長雙方分別致贈紀念品，而基隆市議長童也準備紀念品贈與蔣萬安，下午基隆市議會議員、同仁將由北市府員工帶領前往考察台北轉運站以及貓空纜車。