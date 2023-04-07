警方7日凌晨3點逮捕酒駕的劉姓男子。（讀者提供／曹婷婷台南傳真）

7日凌晨有民眾在臉書社團po出一張昨天深夜近12點在台南市歸仁區中山路、忠孝北路口看見一名員警倒臥路中照片，原來是警察深夜巡邏盤查，竟遇酒駕男心虛逃逸，逃逸過程造成許姓所長當場被拖行，頭破血流且身體多處擦傷，警方凌晨3時許逮回34歲劉姓男子，酒測值高達0.35mg／l，全案依違反公共危險、傷害及妨害公務等罪嫌移送偵辦。

有熱心民眾昨天深夜在路邊目睹警察倒臥路中，上前關心才知道原來警察是為了盤查酒駕男子，卻遭到逃逸酒駕男拖行後肇逃，民眾氣得在臉書po文，「害警察頭破血流，此人太可惡了，事發突然沒注意看到車牌號碼，有住附近的民眾店家，麻煩調閱一下監視器提供給警方，看看能否協助警方偵辦。」不少網友留言「太可惡了」、「辛苦員警了！」

歸仁分局指出，歸南派出所許姓所長6日晚間11點40分執行巡邏勤務，在歸仁中山路一段見一輛白色自小客車行車左右搖擺不定，上前攔查，該車駕駛搖下車窗有濃濃酒味，員警要求下車實施酒測，該名男子當下心虛開車逃逸，員警遭到拖行，頭部受傷、身體也有多處外傷。

警方隨即調閱監視器影像並全力查緝，7日凌晨3時許在善化區查獲酒駕的劉男，雖已事發超過3個多小時，劉男酒測值仍高達0.35mg／l，全案訊後依違反公共危險、傷害及妨害公務等罪嫌移送台南地檢署。

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