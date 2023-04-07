中視1993年出產的瓊瑤劇《梅花三弄之鬼丈夫》，由李志希、岳翎主演，當時深受觀眾喜愛。事隔30年，曾在劇中飾演侍婢小珮的何如芸，吃鍋時巧遇李志希，照片PO網後掀起回憶殺；有網友好奇女主岳翎的近況，何如芸留言回覆了。

何如芸今（7日）凌晨在社群平台透露，她去吃麻辣鍋時，隔壁桌竟坐著30年前一起演《鬼丈夫》的李志希，當天因為沒化妝，一度擔心對方認不出自己。何如芸感慨時光莫名流逝許久，大學剛畢業時，首部戲就在陌生的大陸拍攝，「志希哥哥還創了一個『鬼丈夫』演員的群組，找回了當年參與這部戲演出的部分演員，整個下半夜我們在微信上拚命聊天」。

1993年由中視播出的戲劇《梅花三弄》，吸引超多觀眾收看。左起李志希、岳翎、陳德容、馬景濤。（圖／中時資料照）

接著，何如芸娓娓道來劇中演員的近況，「何音在加拿大陪孩子讀大學，佟瑞欣現在是上海一個很大規模劇團的團長，志希哥哥也常年在北京發展。」她感謝網路的發達使一切零距離，人生何處不相逢，走過的痕跡不會消失，彼此只會更想念。何如芸於留言處放上自己在劇中的扮相，驚呼：「真沒開玩笑！我突然很想回去這時候啊！可惜人生不能重來，不能再重新選擇一次。（原來我以前的眼睛比現在大一倍，臉比現在腫一倍）」。

許多網友看完有感而發，紛紛呼應：「好有回憶喔！那時候晚上8點準時追瓊瑤系列」、「梅花三弄，每一個都是經典，鬼丈夫的袁樂梅和柯起軒，還有小珮」、「我現在也還是常常看《鬼丈夫》！很好看！」，其中不少人好奇已退出演藝圈的岳翎，現在到底過得如何？何如芸回覆：「她真的找不到了。」

岳翎是瓊瑤劇御用的演員，曾演出《青青河邊草》、《鬼丈夫》、《新月格格》等，溫柔又堅強的角色深植人心，不過她2005年拍完《愛戀狂潮》後便為愛飛往加拿大，完全不眷戀演藝圈。多年後，有台灣民眾在加拿大巧遇打扮樸素的岳翎與丈夫在超市購物，被認出後友善的點點頭，十分滿意平凡人的生活。