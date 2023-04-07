SIA公布最新調研報告，2月全球半導體產業銷售額總計達到397億美元，較1月的413億美元下滑4%、較去年同期的500億美元大減20.7%。

SIA總裁兼執行長John Neuffer表示，2月全球半導體銷售持續放緩，與上月和去年同期相比，均為連續第6個月下滑。短期市場周期與宏觀經濟的阻力導致銷售持續降溫，但由於各種終端市場的需求不斷成長，半導體市場的中長期前景仍然樂觀。

記憶體晶片大廠美光科技（Micron Technology Inc）在3月底發布財報時曾表示，公司對2025年的展望十分樂觀，人工智慧（AI）將大幅提振晶片銷售。

根據SIA的最新報告，就地區來看，日本2月半導體銷售較去年同期略為成長1.2%，其他國家與地區的銷售額均見放緩，歐洲2月半導體銷售年減0.9%、美洲年減14.8%、亞太與其他所有地區年減22.1%。由於受到美國「掐喉」影響，中國2月半導體銷售暴跌34.2%，表現最慘淡。

與1月相比，所有國家與地區2月半導體銷售均見下滑，歐洲月減0.3%、日本月減0.3%、亞太與其他所有地區月減3.6%、美洲跌5.3%、中國月減5.9%。