女星小S近日曬出一家人的用餐照，遭作家李文狠批：「小S吃飯禮儀怎麼那麼噁心？也把她幾個女兒也教壞了」，接著列出12點建議，隨後又挖出小S舊照，怒斥餐桌禮儀「髒亂又不衛生」，引起正反兩極評價，對於被詢問為何比較關注小S？李文則難掩怒火回應。

李文表示並非有針對性，而是糾正小S餐桌禮儀被痛批管太多，甚至遭嗆：「在自己家裡吃飯是他們家的事情」，才會曬出證據證實小S在外用餐仍是相同德性，完全沒有身為高知名度公眾人物要做出良好示範的自覺，指出這波「小S現象」影響台灣年輕人極深，不難看出年輕一輩從未關心過基本禮儀，每天只會盲目過活，讓她不免感嘆：「基本的禮貌都不會，這是不是台灣的悲哀呢」。

李文指出台灣現狀，就是沒人能夠站出來專業犀利的批判，而被批評的人通常會自卑心作祟，不僅聽不進去建議，還會不斷反駁，這種現象就是所謂的「窮人多作怪」，對於這則新聞躍上台灣及國際版面，讓她道出心聲：「只要有一個人可以被感動到，感染到這就是我的目的」。

李文指出這波「小S現象」為台灣年輕人帶來不好示範。（圖／李文臉書）

李文不忘向酸民喊話：「我的一堂國際商業禮儀，一個小時是500塊錢美金，你們大家好好享福吧。我可以免費教小S的電視觀眾喔」，甚至撂下狠話：「她的最好朋友“假小姐”（賈永婕）我也會開始指出來喔」。