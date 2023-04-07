勞保出現財務危機，民眾黨立委賴香伶批評政府僅不斷撥補預算補貼勞保，卻不願面對勞保現制的財務失衡。為凝聚立法院主要黨團共識，促使行政部門面對勞保改革，賴香伶今邀請專家學者，呼籲成立「立法院公共年金改革委員會」，讓公共年金永續發展的重要一步從立法院開始。

賴香伶表示，過去在立院要求執政黨提出勞保修法版本，甚至應該召開國是會議，但行政部門都相應不理。從2028年起，勞保破產，退休世代也領不到；至於2018年完成的軍公教年改，依法也已到了五年定期檢討的時刻，所以在公共年金改革的路上，其實是不分職業別、不分世代，沒有人應該是局外人。

淡江大學風險管理與保險學系副教授郝充仁說，以瑞典於1990年代成功推動基礎年金改革為例，當時該國高齡人口占比為18％，並面臨嚴重赤字缺口（GDP 的12.3％），高漲的失業率（由1.7％提高至8.2％），以及遭逢經濟衰退，這些都促成朝野意識到改革的必要性。

瑞典的年金改革過程，可以分為年金委員會，年金工作小組，與年金執行小組三個階段，凝聚朝野共識與專家學者意見後最後成功改革。

郝充仁指出，瑞典經驗值得我國參照之處在於，朝野主要政黨必須要在年金議題，取得基本的共識，並遵循瑞典模式，成立年金工作小組。以勞保基金將於四年內用罄的情況，時間的急迫性，立法院應盡速成立工作小組。

曾任總統府2016年年金改革委員會的吳忠泰表示，立法院設立特種委員會，可以共同承擔政治責任，可以滿足所有背負選民期待的立委參與。台灣勞保已不是五年編2470億能解決，因為每年新增支付責任超過六千億，而且用擠牙膏的撥補正足以拖掉最後時間。

台灣勞工陣線秘書長孫友聯表示，十幾年來無論是政府或民間都已針對勞保改革提出方案，但在政治上欠缺了選擇改革方案的勇氣。「解鈴還需繫鈴人」，勞陣強烈呼籲依立法院組織法第10條第2項成立「特種委員會」專責處理勞保年金改革，並在特種委員會之下成立「社會諮詢委員會」，廣泛收集各個改革建議方案及精算評估後決定，讓勞保年金改革能往前邁進。

賴香伶指出，勞保問題會如此之大，是跨越藍綠政黨的集體共業，為了扭轉「迴避責任」的政治文化，即使行政機關不願面對現實，身為體現「國民總體意志」的立法機關，必須擔負起這個政治責任。

因此，賴香伶已依立法院組織法第十條第二項規定：「立法院於必要時，得增設特種委員會。」擬具「立法院公共年金改革委員會組織規程草案」，並展開提案連署，期望各政黨的委員都能參與，一同打造新世代的公共年金政策。