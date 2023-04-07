因使用禁藥遭到大聯盟禁賽的明星游擊手小塔提斯（Fernando Tatis Jr.），6日在教士3A出賽並擊出睽違已久的全壘打，慘遭毒手的麥克盧爾（Kade McClure）賽後推特回應，怒轟小塔提斯是「作弊仔」。
24歲的小塔提斯上季因違規使用禁藥及進行肩膀手術，一整年沒有出賽紀錄，不過他在大聯盟生涯前3季至少都繳出OPS值（整體攻擊指數）高達0.937的成績，因此教士球團決定在2021年開幕戰前，提前與小塔提斯簽下14年3.4億美元頂級合約，該年他擊出國聯最多的42支全壘打、25次盜壘成功，拿下國聯全壘打王。
小塔提斯最早能在當地時間4月20日回歸教士，雖然處於禁賽狀態，但官方允許小塔提斯能夠參加小聯盟比賽，並在他生涯第2場3A的比賽中擊出全壘打，繞壘時飽受現場觀眾噓聲的小塔提斯，先前也承認這個賽季可能會非常煎熬。
麥克盧爾現年27歲，還沒有登上大聯盟的紀錄，去年12月經由交易改披巨人戰袍，教士和巨人同樣分屬國聯西區，如果麥克盧爾順利登上大聯盟，可望再次迎來與小塔提斯的對決，不過麥克盧爾砲轟小塔提斯的貼文已被刪除。
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