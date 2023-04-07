台中受刑人脫逃畫面曝光！前妻載到監獄門口 他竄入草叢落跑

外役監姜姓受刑人見四周無人，從旁邊草叢往市區逃逸。（翻攝畫面／張亦惠台中傳真）

台中外役監昨天驚傳又有受刑人逃逸，台中市警察局四分局接獲通報後，立即成立專案小組報請臺中地檢署指揮偵辦，警政署刑事局亦同步發布通緝令。四分局指出，姜姓受刑人昨天中午12點許搭乘前妻開的自小客車至台中女監門口，姜嫌下車後未進入監獄，逕自從旁邊草叢逃逸。

警方專案小組立即調閱周邊監視影像，鎖定犯嫌頭戴鴨舌帽、身著淺色短袖上衣、短褲，深色球鞋步行往市區方向離去，將持續擴大監視器調閱範圍，追查姜嫌動向，全力查緝到案。