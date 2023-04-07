新北都市更新處統計，目前受理超過1200件多元都市更新申請案，危老重建的核准案件也來到486案。不過《危老重建條例》的獎勵時程，將在今年5月12日後調降至2％，呼籲有意循危老條例重建的民眾，盡早把握機會提出申請。

《危老重建條例》自2017年5月10日公布實施，依照規定「時程」與「規模」獎勵合計上限不得超過10％，其中時程獎勵自實施3年內為10％，2020年起逐年遞減2％，今年5月12日將從4％調降至2％，明年5月12日後將僅剩1％。

城鄉局指出，新北危老重建的核准案件逐年增加，顯見民眾越來越重視居住安全且積極的汰舊換新，不過時程與規模獎勵上限為10％，因此有意拿滿危老重建的容積獎勵，其基地面積必須超過423.5坪才能達標。

申請危老重建除有容積獎勵外，核准後還享有重建期間免徵地價稅，重建後地價稅及房屋稅減半徵收2年的優惠。另外若以住宅使用為主，民眾也可向新北都更處申請「製作危老重建計畫書」的補助，每案最高補助5.5萬元。

城鄉局黃國峰局長表示，新北市約有77萬戶老屋，相較於其他五都數量較多，不過每個城市有自己的獨特性，新北市制定了多元都市更新措施，雖說老屋不見得危險，但透過多元更新從點線面改善整體居住環境，對民眾與城市而言，未來都能有更好的發展。