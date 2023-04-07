總統蔡英文在美表示，以現在情境而言，兩岸互不隸屬是一個很清楚的事實。馬英九基金會執行長蕭旭岑今天對此說，蔡總統否定憲法的「一中原則」，公開主張「兩國論」，將台灣帶向險境，已不適任中華民國總統職務。

蔡總統即將結束出訪，她在美國洛杉磯與隨團記者茶敘時表示，前總統馬英九赴中稱台灣和對岸「都是中國」的說法是1970年代論述；以現在情境而言，「兩岸互不隸屬是一個很清楚的事實」。

蕭旭岑透過新聞稿表示，中華民國憲法與憲法增修條文2023年還在實施，蔡總統否定憲法的一中原則，公開主張兩國論，將台灣帶向險境，已不適任中華民國總統職務。

蕭旭岑呼籲，馬英九已經在民間做了最大努力，努力推動兩岸和平，現在台灣已經面臨戰爭與和平的十字路口，執政的蔡總統不負責任，為個人政治利益犧牲台灣利益，犧牲台灣人安全，2024年一定要下架民進黨。

蕭旭岑表示，蔡總統一方面縱容陸委會發稿對馬英九政治性攻擊，一方面也表態背書陸委會的「兩國論」，違背中華民國憲法，羞辱了中華民國總統職務。中華民國憲法是「一中憲法」，這是前民進黨主席謝長廷認證的，請問蔡總統是否公開承認憲法是「一個中國」，如果連這都不承認，認為兩岸是兩國，陸委會還有存在的必要嗎。

蕭旭岑指出，可以理解蔡總統此次訪美，行政部門缺席的失落，也肯定美國國會部門的支持，但民眾更在意此行是否有為台灣帶來實質的利益，能不能真正保障台灣民眾的安全與福祉。

蕭旭岑強調，過去7年的時間，一再證明蔡總統的路線是錯誤的，台灣必須與美國和中國大陸都保持平衡的關係，事實上誠如許多媒體的評論，馬英九此行訪問大陸，證明了這樣的路線是有空間的，也才是正確的，因為這最符合台灣人的利益。（編輯：翟思嘉）1120407