桃園平鎮一處修車廠日前在連假時被一名計程車司機停門口，司機就在地面與伴侶公然啪啪起來，全被監視器拍下，業者傻眼曝光照片稱「省房費也不是這樣省的吧！還上了一趟廁所，真的只能無言以對」；警方表示目前沒接獲報案，但會跟據畫面追查這對男女身分，由檢方判定是否構成公然猥褻罪嫌。

一名女子在臉書社團「爆料公社」發文，並上傳4張從監視器畫面擷取的照片，稱「清明連假期間...房間不好訂的故事」，拍攝地點位於桃園市平鎮區某修車廠，有1男1女趁著修車廠連假店休，在門口「嘿咻」，讓她搖頭說「省房費也不是這樣省的吧！還上了一趟廁所，真的只能無言以對」。

原PO發文曝光照片並提醒該對男女，「下次辦事可以去開房，舉頭三尺有神明，下次記得抬頭看看有沒有監視器」。平鎮警方回應，有關民眾貼文反應事項，經查分局並未接獲相關報案，但在戶外上演活春宮的男女與上傳網路社群的網友，都有觸犯刑法等相關法令之嫌。

警方表示，目前雖尚未接獲相關報案，但已根據照片追查這對男女身分，至於兩人的行為是否構成公然猥褻罪嫌？將報請檢察官認定。大批網友紛紛留言「這也太扯了」、「是有這麼猴急嗎」，還有不少人開玩笑說「會不會是另一種付車資的方式」、「沒錢只好肉償了」。