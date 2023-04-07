清明連假期間，美國公布一連串經濟數據不如預期，包括ISM製造業指數下滑至2020年6月以來新低、工廠訂單下滑、JOLTS職位空缺陡降至近二年低點、以及素有「小非農」之稱的ADP民間就業人口增幅遠低於市場預期等，甚至J.P. Morgan首席執行官警告銀行危機只是剛開始，經濟衰退疑慮升溫，帶動貴金屬價格上漲，黃金現貨價格再度站上2,000美元大關。

事實上，自從一周內美國三家區域性銀行接連出包，歐洲的瑞士信貸也傳財務危機，避險情緒推升貴金屬價格往上。黃金、白銀價格早就悄悄上漲1個月，黃金只要再漲2％多，即可突破歷史高點2063.54美元。

投信法人表示，OPEC+意外宣布減產，油價跳升，可能打亂通膨下滑的步調，不過，經濟數據的疲弱則讓投資人認為聯準會不僅不會再升息、甚至可望提前降息，如此則實質利率將加速下行，可望帶動黃金趨勢性上漲。

根據FOMC利率點陣圖，5月份會議將再升1碼並結束升息循環，不過CME FedWatchTool則是顯示市場預期5月升息機率不足五成。

至於降息時點更是莫衷一是，美國聯準會主席鮑爾表示，今年降息不在聯準會基本情境內，眾多投行認為年底前可望降息，但是FedWatchTool卻顯示投資人期待7月或9月開始降息循環。

雖然降息時點尚未有共識，但只是時間早晚問題，例如花旗集團及J.P.Morgan均認為啟動降息後，金價將再創歷史新高，英國盈豐財資（CMC Markets）更是預測金價可能飆升至2,600美元之譜。