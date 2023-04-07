觀察者網7日報導，大陸官方微信公眾號「中國航材」消息，中國航空器材集團公司4月6日與空巴公司在北京簽署了160架空巴飛機的批量採購協議，其中包括150架A320系列飛機、10架A350飛機，總價值約200億美元。大陸國家主席習近平與正在中國進行國是訪問的法國總統馬克宏共同見證了協議的簽署。

消息稱，今年以來，中國航空運輸市場加快恢復，未來還將保持平穩較快增長，發展潛力巨大，為適應航空運輸市場形勢，中方有關航空公司統籌考慮運力增長、機隊結構、機型需求等批量採購一批空客飛機。

歐洲飛機製造商空中巴士公司（空巴）執行長福里（Guillaume Faury）6日表示，該公司將在中國大陸開設第二條飛機總裝線，使空巴在大陸產能翻倍。

路透報導，福里已於6日當天在北京公開簽署一份《一般條款協定》。該協定包括兩項內容，除明確在天津增設飛機總裝線外，還包括對此前商議的中國客機訂單的正式確定。4月6日，法國總統馬克宏正在北京訪問，由60名商界領袖組成的代表團陪同他訪中，福里正是其中一員。