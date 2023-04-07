美系外資表示，高通推出了一個具有競爭力的新品Snapdragon 7+ Gen 2，將於第二季用於高端Android終端，預計此將衝擊到聯發科天璣8200晶片的需求，聯發科高端智慧手機SoC將面臨更大的競爭；因此，聯發科恐將對台積電(2330)削減4奈米(用於SoC系統單晶片)、12奈米(用於RF transciever射頻傳輸)和8吋(用於PMIC電源管理IC)晶圓的需求。此外，為了解決高通在主流市場(Snapdragon600系列)激進的定價策略，聯發科可能需要加大營銷力度以留住客戶，故預計聯發科第二季的運營支出將增加。將聯發科目標價由649元微幅調降到645元、評等維持中立。

美系外資表示，雖然大陸第二季智慧手機需求仍然低迷，根據調查顯示主要原因為大陸的Android手機消費力道仍緩慢，造成該現象是因缺乏新功能而延長了更換周期，以及技術和硬體並沒在受益於首波大陸經濟重新開放效應(相對於服務業)。統計年初至今，大陸Android手機需求年減5~10%，低於市場預期的持平到上漲。進入第二季，原先預計Android手機出貨量將年增15%(去年同期大陸主要城市處於封鎖狀態），但是，基於當前市場銷售狀況，第二季大陸的出貨量可能僅持平至年增，潛力巨大壓力。

另外，矽智財(IP)龍頭大廠安謀(Arm)在明年有意改變授權金收取模式，美系外資也點出，假設後續Arm的權力金利成本達到晶片成本的3%，則對聯發科2024年營業利潤率有1~2個百分點的負面影響。