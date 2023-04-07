台中市2018年辦花卉博覽會時，採購300萬張花博卡，但當時因民眾擔心有個資問題，還有144萬張未發出，台中市政府交通局為避免資源浪費，規畫花博卡活化作業，今天宣布4月10日起符合資格的市民可到指定地點領卡，採不記名方式，使用方式與市面上的悠遊卡相同。

葉昭甫指出，過去花博時期已申領的市民不能重複再領，未曾申辦的市民，屆時請攜帶申請人身分證正本（無國民身分證者，得以健保卡及戶口名簿正本或戶籍謄本正本取代），如要委託辦理，則需帶申請人及受委託人證件並填寫委託書。

交通局進一步說明，花博卡發放對象除花博時期未申領的市民外，還新增加外縣市遷入台中市、新婚外籍配偶、新人結婚登記等發放對象，以花博卡歡迎他們來到幸福台中、宜居城市，花博卡使用方式如市面銷售悠遊卡，採非記名式全票卡種，相關使用規定可參閱悠遊卡股份有限公司公告辦理。

至於要去哪領花博卡？交通局表示，市民可攜相關證件前往台中市29區區公所、戶政事務所、台中捷運站（松竹站、文心中清站、市政府站、文心森林公園站、大慶站）及停車收費窗口（新市政大樓、交通局）申領，各機關（除捷運站）領取時間配合上班時段，捷運站領取時間分別為平日下午5時至晚上9時、假日上午8時至11時、國定假日暫停領卡服務。

葉昭甫補充，市民領完花博卡後也可以在同地點辦理「市民限定」雙十公車優惠綁卡服務，市民若將雙十公車優惠改綁到新申領的花博卡，下次搭乘公車時請使用花博卡刷卡上車，才可以繼續享有市民限定雙十公車優惠，舊有的交通卡優惠將被取消，符合一人一卡規定。