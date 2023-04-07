從恆春直送到鎮東里長辦公室前。（洪靖宜攝）

里民收到洋蔥笑得開懷。（洪靖宜攝）

高市前鎮區鎮東里長蔡川士。（洪靖宜攝）

屏東洋蔥遠近馳名，高市前鎮區鎮東里長蔡川士從屏東恆春採購超過10噸的洋蔥，分送給鎮東里里民，新鮮直送的洋蔥，堆成小山，透過鄰長協助分送，洋蔥拿到手，里民皆笑得合不攏嘴。蔡川士說，雖然今年購入的價格稍高，但除希望能幫助農民，看到里民開心他就開心，21年來從不間斷。

高市前鎮區鎮東里長蔡川士今年邁入第21年免費贈送里民洋蔥，自掏腰包約17萬，購買約10噸的恆春洋蔥，上周才剛採收，今日新鮮直送到鎮東里長辦公室前，一袋袋從大貨車上接力送下，飽滿的洋蔥，堆成一座小山，

鄰長們推著推車，或是載來紙箱裝箱，協助挨家挨戶分送給每戶，一拿到新鮮洋蔥，里民們皆笑得合不攏嘴，開始思考要如何料理，要炒蛋或涼拌，滋味絕佳。

里長蔡川士說，太太就是屏東縣恆春人，每次回家就會看到堆積如山的洋蔥，才興起採購念頭，因此透過介紹，只要適逢洋蔥採收期，就會向在地恆春農會採購洋蔥，希望可以幫助農民，雖然受到氣候等因素影響下種植量減少，洋蔥價格上揚，但只要看到里民開心，他就開心。他介紹起恆春洋蔥，清脆、辛辣，風味絕佳，又能養顏美容，強調「只送不賣」。

而鎮東里長蔡川士其實每年都準備不同驚喜，還曾舉辦送烏魚、虱目魚丸、烤山豬還有義賣水蜜桃等活動，近21年來，不間斷的心意，也希望透過農產品發送，能幫助更多農民減輕負擔。