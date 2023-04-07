新北市政府近日人事異動，外傳是安排即戰力進駐總統競選辦公室，為市長侯友宜競選2024備戰。對此，侯友宜今（7）日上午表示，新北市因為副祕書長出缺，所以由最資深的文化局局長龔雅雯接任，按照升遷來提拔新的女力，另外兩位也是新的女性首長，各有專長、一位擅長文化，一位是青創，都是新北市傑出的女性。

侯友宜說，3位女力傑出的首長加入新北市團隊，都是為新北市未來在青年文化及總和業務的推動上貢獻一己之力，我們不但歡迎，也希望因為有新北市有女力的加入，讓新北市的發展更平權、也更迅速。