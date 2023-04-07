民眾黨立委陳琬惠爆料，台鹽前董事長陳啟昱涉嫌違法在高雄旗山千坪農牧地上蓋豪宅，今日又呼籲高雄市政府應依法確實查證，市長陳其邁上午強調，陳啟昱旗山豪宅確實發現有違規使用的事情，不管任何人，違規使用未限期改善就拆除。

民眾黨立委陳琬惠昨天召開記者會，指台鹽前董事長陳啟昱被爆料涉嫌違法在高雄旗山千坪農牧地上蓋豪宅，高雄市府建照系統和農地盤查系統上都查無登記資料。

陳琬惠今日再度召開「高雄市府輕縱陳啟昱背後 檢調與監察院該回答的問題」記者會，質疑市政府應該早就知道違建的問題，是否有縱容部分，監察院應該要調查，並針對高雄市政府處理陳啟昱違法農舍與陳啟昱退出民進黨一事，呼籲高雄市政府及市長陳其邁應依法確實查證，針對此事做出呼籲。

陳其邁今天上午出席高雄市社工日社工交流茶會活動時接受聯訪，針對陳啟昱涉嫌違法在高雄旗山千坪農牧地上蓋豪宅一事，表示高市府農業局昨天有派人去查訪調查，確實發現有違規使用的事實，市府會根據農發條例及區域計畫法開處。

陳其邁強調，任何人都一樣，假如在農地使用有違反法律規定的部分，市府就開罰、限期改善，假如沒有限期改善就拆除，這是過去一貫在執行相關法律規定，所採取的一貫做法，他再三強調，在農地農用原則下，不管任何人，假如有違規使用的部分，都一定開罰，高雄市標準都一致。

至於陳啟昱已經請辭民進黨職位及退出民進黨部分，陳其邁說，尊重他個人的決定。