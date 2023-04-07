近年高雄市積極朝城市環境永續發展，高雄市工務局推動建築物綠屋頂補助計畫，對象為都市計畫內領有使用執照的透天建築物、公寓大廈建築物及其他建築物，最多可補助建築物屋頂綠化改善工程經費49%，若具有公寓大廈認證標章或曾參加高雄市優良公寓大廈評選活動整合，可以依照獲得標章或評選成績可獲得更高的補助與設置經費，最高80萬元的補助。

都市計畫內領有使用執照的透天建築物、公寓大廈建築物及其他建築物，建築物綠屋頂補助計畫最多可補助改善工程經費49%。(高雄市工務局提供)

高雄市工務局楊欽富表示，工務局自105年至111年共計補助74案，已新增3,824.61平方公尺的綠化面積，總計年減碳排放量達76.49公噸。

高市工務局表示，今年度補助計畫已於112年3月3日開始，對象為都市計畫內領有使用執照之「透天建築物」、「公寓大廈建築物」及「其他建築物」等3種型態，最多可補助建築物屋頂綠化改善工程經費49%。申請項目有一般建築、公有建築物和公有建築物立體綠化及綠屋頂管理維護及修繕。

具有公寓大廈認證標章或曾參加高雄市優良公寓大廈評選活動整合，可以依照獲得標章或評選成績可獲得更高的補助與設置經費，最高80萬元的補助，公有建築物申請補助案最高可達60萬元，申請期限至112年5月31日止。