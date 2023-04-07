大陸觀察者引述路透社6日報導，歐盟外交事務發言人史坦諾（Peter Stano）表示，歐盟外交事務與安全政策高級代表博雷利將於4月13日至15日訪問中國。值得注意的是，在3月24日也就是歐盟領導人峰會期間，博雷利就曾透露將很快對中國進行正式訪問，討論烏克蘭問題。

博雷利當時稱，歐盟應對中方此前提出的「中國和平方案」表示歡迎。他還認為，中方計畫在烏克蘭問題上充當「促進者」（facilitator）。鑒於俄方對中方提議表示歡迎，博雷利稱「我們（歐盟）應該推動中國扮演的角色」。

如若成行，此次訪問將使博雷利成為近期最新一位訪中的歐洲重量級人物之一。

此前，西班牙首相桑傑士於3月30日、31日訪問中國；法國總統馬克宏、歐盟執委會主席范德賴恩也於4月5日至7日訪中。

大陸外交部歐洲司負責人6日介紹了范德賴恩訪中相關情況表示，在中國和歐盟建立全面戰略夥伴關係20周年之際，范德賴恩與法國總統馬克宏同期訪華，延續了近期中歐高層交往的良好勢頭。此訪是繼去年12月歐洲理事會主席米歇爾成功訪中後，中國和歐盟之間的又一次重要戰略溝通。在當前國際局勢複雜多變，單邊主義、保護主義、分裂對抗風險上升的背景下，此訪發出了中歐加強溝通接觸，推進雙、多邊對話合作，建設性管控分歧的積極信號，有利於中歐全面戰略夥伴關係穩定健康發展，有利於為國際形勢注入穩定性。