美系外資表示，信驊3月營收2.26億元，月成長1.2%、但相較去年同期衰對47.8%，低於先前對信驊的預估。信驊第一季營收6.69億元，季減50%、年減42%，主要是因為美國兩家大客戶和大陸客戶需求疲軟所致。
美系外資預計，信驊第二季營收季成長落在0%~5%，但下半年將會出現強勁回升力道，下半年營收將相較上半年成長150%。有鑑於當前需求疲軟，故維持信驊目標價1515元、評等減碼，但並未考慮來自ChatGPT的影響，因為目前看到的貢獻有限。
美系外資針對信驊(5274)出具最新研究報告，預估短期營運難有顯著回溫，仍靜待下半年方有強勁彈升力道，故維持目標價1515元、評等減碼。
美系外資表示，信驊3月營收2.26億元，月成長1.2%、但相較去年同期衰對47.8%，低於先前對信驊的預估。信驊第一季營收6.69億元，季減50%、年減42%，主要是因為美國兩家大客戶和大陸客戶需求疲軟所致。
美系外資預計，信驊第二季營收季成長落在0%~5%，但下半年將會出現強勁回升力道，下半年營收將相較上半年成長150%。有鑑於當前需求疲軟，故維持信驊目標價1515元、評等減碼，但並未考慮來自ChatGPT的影響，因為目前看到的貢獻有限。
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