在結束6日與中國國家主席習近平的會晤後，法國總統馬克宏一行今日將南下廣州，與廣州中山大學學生交流對話。馬克宏選擇廣州中山大學不只與習近平有關，更因為廣州中山大學在推動中法教育交流上扮演相當重要角色，成立於1921年的法國里昂中法大學，就曾是大陸廣東大學（廣州中山大學前身）的海外部；習近平2014年訪法時，還特意赴該校舊址參訪。

根據愛麗舍宮指出，馬克宏選擇訪問廣東是因為這是中國最富裕的省份，也與習近平有一定的個人關係，因為習近平的父親習仲勛1978至1980年間曾任廣東省委書記。習近平今日也將在廣州再次接待馬克宏，並共進晚餐。

不過除了上述因素以外，鳳凰網也指出，馬克宏之所以選擇廣州並與廣州中山大學學生對話，背後可能與一段中法教育交流的歷史有關。

報導稱，1920年春，國立北京大學、國立廣東高等師範學校（中山大學前身；先改制為廣東大學，後再更名中山大學）以及法國里昂大學代表合作籌備里昂成立中法大學。

據瞭解，在里昂中法大學創辦過程中，李石曾、蔡元培、吳稚暉等人付出極大的努力，期間也得到孫中山先生的大力支持；當時孫中山一方面支持在海外創辦中國大學，另一方面在廣州成立國立廣東大學，並將里昂中法大學，定為國立廣東大學海外部，支持推動從廣東輸送青年學子赴法留學。

而據維基百科資料顯示，里昂中法大學在1921年7月8日在法國里昂聖伊雷內堡正式成立。由吳敬恆擔任首任校長。學校的管理由中法雙方共同負責。資金由法方和中方共同籌集。後因國際局勢的變動，學校的招生工作也逐步停頓，1946年錄取最後一個學生，爾後學校終止運作。1950年該大學停辦。

值得一提的是，2014年習近平訪法時，還特意參觀中法大學舊址並會見校友代表，還為里昂─中國關係促進中心、里昂中法大學歷史博物館揭幕

至於，中山大學外語學科創辦於1924年，其下設的法語專業成立於1957年，是中南和華南地區最早成立的法語專業。當時中山大學外國語學院的王賓教授、蒲志鴻教授等人將畢生心血投入於法語的教育和推廣之中，先後被法國政府授予法國教育界最高榮譽的「法國教育騎士勳章」。