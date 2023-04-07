渦扇-15（WS-15）已批量交付

據說從2024年下半年起，中方殲-20「威龍」戰機將逐步換裝最新的渦扇-15發動機。而之所以會有這種說法，是因為有新照片顯示，殲-20上月底、本月初時，最新測試了渦扇-15。這些是至今最清晰的殲-20換裝新發動機試飛照。不過，有些媒體報導，渦扇-15發動機已進入量產階段。

據《保加利亞軍事網》（BulgarianMilitary.com）6日報導，最近的一次測試顯示，中方動用了第二款殲-20戰機原型。去年初時，也有1架換裝渦扇-15發動機的殲-20出現在天空。儘管這類測試多次被目擊，但中方始終沒有提供更清晰的照片，以致眾說紛紜。不過，北京已證實，殲-20的確在測試渦扇-15。

公開資料顯示，除了6架原型機外，中方空軍起碼有200架殲-20。其中部分採用了俄製AL-31FM2發動機。雖然第一批殲-20在2016年底和2017年初量產，但中方從未中意過這款發動機，因此大約2019年中時，換裝了自製的渦扇-10C發動機。

雖然渦扇-10C展現了良好的性能，但對殲-20發揮戰力來說還是不夠。於是北京決定，要著手測試並換裝渦扇-15，好讓「威龍」進入「黃金時代」。事實上，早自1990年代起，中方就已開始研製渦扇-15發動機，但直到最近，才獲得重大的技術進展。

據說渦扇-15足以挑戰美國F-35和F-22隱形戰機所採用的發動機，後燃器推力約可達19噸，讓它在世上同級戰機中睥睨群倫。以美國的F-22戰機為例，它採用的F119發動機推力為17.5噸。

Concerning the new J-20+WS-15 image I don't know what to think right now🤔

I'm surprised that after years of waiting, the reaction on this finally clearer image is surprisingly rather low.



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