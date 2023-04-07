觀察者網7日報導，大陸「企查查」資訊顯示，杭州阿里巴巴網路科技有限公司日前產生工商資訊變更，其註冊資本由122億元（人民幣，下同）減少至1.05億元。對於此事細節，阿里方面在7日中午前暫無回應。

企查查資訊顯示，杭州阿里巴巴網路科技有限公司成立於2018年3月，法定代表人為張勇，其經營範圍包含技術開發、網路技術產品、系統集成的設計、電子商務平台的技術開發和諮詢等等。張勇為該公司董事長兼總經理，蔣芳、徐宏為該公司董事。

股權關係顯示，杭州阿里巴巴網路科技有限公司由淘寶（中國）軟體有限公司100％持股。

此次杭州阿里巴巴減資之前，阿里巴巴集團剛宣布將會打造新的組織和治理結構。

3月28日，阿里宣布「創辦24年來最重要的組織變革」。根據方案，在阿里巴巴集團之下，將設立阿里雲智慧、淘寶天貓商業、本地生活、菜鳥、國際數位商業、大文娛等六大業務集團和多家業務公司。業務集團和業務公司將分別成立董事會，實行各業務集團和業務公司董事會領導下的CEO負責制，阿里巴巴集團則將全面實行控股公司管理。

變化的一個關鍵動作是，各業務集團分別成立董事會，實行董事會領導下的CEO負責制，阿里巴巴集團則全面實現控股公司管理。對各業務而言，治理架構獨立意味著直上市場洗禮，與之對應的是創新激勵的可能性。在公開信中，張勇稱，「市場是最好的試金石，未來，具備條件的業務集團和公司，都將有獨立融資和上市的可能性」。