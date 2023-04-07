新北市經發局4月15日至16日搭配黑色情人節，將推出「2023新北HUG市集」系列活動，搶攻單身經濟，現場將贈送板橋慈惠宮限量月老祈福紅線。（經發局提供）

新北市經發局4月15日至16日搭配黑色情人節，將推出「2023新北HUG市集」系列活動，搶攻單身經濟，現場除了有特色市集，還有「月老幫幫忙」、「終結單身！求紅線！」等活動，贈送板橋慈惠宮限量月老祈福紅線，還邀請當紅男團「FEnix」表演。

經發局長何怡明說，新北市府積極推動「府中雙城」計畫，除了推動府中搞什麼鬼，也計畫打造「彩色情人節」，讓府中成為年輕世代聚集地，市府上月舉辦的白色情人節活動，吸引超過萬人參與，這次結合黑色情人節，邀請大家穿黑色Dress Code到府中廣場，藉此擺脫單身人生。

經發局說，民眾只要在「月老幫幫忙」活動擲出聖筊，即可獲得過板橋慈惠宮的月老紅手繩，當天擲出最多聖筊的人，可再獲得黃金手鍊一條；「終結單身！求紅線！」聯誼活動則與Paktor Premium 拍拖約會吧合作，安排各種破冰活動，找到心儀對象。

HUG市集活動還邀請從綜藝節目「原子少年」火星出道，剛發行專輯的「FEniX」表演，讓民眾近距離與偶像接觸，現場還有全台35家的美食、文創商品店家，只要消費滿200元，還有機會獲得膠囊咖啡機、無限吸塵器、筋膜槍等獎品，期間也有街頭藝人演出和香氛蠟燭DIY手作課程。

經發局表示，「來趣新北金發局」臉書4月7日中午12點將開放報名，額滿為止，詳情可洽經發局官網（https：／／www.economic.ntpc.gov.tw／）或「來趣新北金發局」臉書查詢。

新北HUG市集情人節紅線板橋慈惠宮