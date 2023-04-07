便秘看似小症狀，其實是腸胃異常的警訊，大腸直腸科醫師陳威佑提醒，老人家便秘勿輕忽，慢性便秘可能影響大腦認知功能，高血壓患者長期便秘甚至會增加猝死機率。

陳威佑在臉書發文指出，老人家便秘通常是因為腸管肌肉的收縮能力及神經的協調能力變差所致，許多長輩同時有慢性病問題，因為服用降血壓藥物，影響腸胃道周圍肌群，使腸道蠕動趨緩，加重便秘情形。

陳威佑提醒，長期便秘容易有痔瘡、肛裂、直腸脫垂、大腸憩室炎等問題，尤其老人長期便秘更要小心。排便時過於用力會使肌肉緊張、血管收縮，胸腔和腹腔內壓力增加；高血壓患者如果排便用力，也會讓血壓突然上升，增加心絞痛、心肌梗塞、腦出血及中風機率。

另外，研究指出，便秘可能是失智症的前兆。便秘可能使腸道微生菌的結構產生變化，影響腸道免疫系統，間接造成連接到大腦中樞神經的迷走神經發炎，使神經元受損，導致認知功能出現障礙。

陳威佑提醒，如果便秘還伴隨腹脹、腹絞痛、噁心、嘔吐、大便帶血或黏液等症狀，有可能潛藏腸阻塞、大腸憩室炎或大腸癌等重大疾病，應盡快就醫檢查。