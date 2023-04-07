根據國發會統計，台灣2025年將邁入超高齡社會(老年人口占比大於20%)，高齡化社會醫療照護需求大增，如何藉由科技導入有效運用醫療資源，是這次三方合作計畫要點。此次三方跨領域聯手，結合思科的視通訊領先技術、學界創新思維，並由晉泰科技負責相關軟體應用開發及資訊整合，透過視訊會議Webex平台與設備，以行動化方式，經穩定網路通訊、加密傳輸技術，協助醫病雙方，並解決高齡長輩醫療城鄉資源落差、診斷及後續追蹤困難等現況。

思科台灣總經理林岳田表示，思以社會永續發展為目標，協助各年齡層、特別是偏鄉長者及弱勢族群等有效獲得醫療照護資源，以高速網路為基礎，運用思科的行動裝置並結合Webex視訊科技，實踐遠距醫療、健身教學，並經數據交換整合，可雙向協助銀髮使用者與醫療院所、照護機構或健身俱樂部，大幅強化未來整體樂齡生活的多元性。

晉泰(6221)總經理史守威表示，藉由陽明交大在照護研究及實務經驗，透過軟體應用開發並整合思科通訊技術，建構樂齡生活應用架構，從保健課程、衛教資訊、遠距照護等，提高症狀察覺及獲得相關保健知識。

思科在全球透過其「數位加速計畫」，與各地區的政府、產業及學界策略合作，推動社會各個面向的數位化發展。此次思科在台灣與陽明交大和晉泰科技聯手合作，「台灣數位加速計畫」的支持扮演著重要的角色。身為全球數位化科技領導者，思科會繼續以優異的解決方案，結合「數位加速計畫」的全球經驗，為社會創新與改變作出貢獻。