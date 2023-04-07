《不能流淚的悲傷》蔡凡熙和何藍逗（華映娛樂提供）

《不能流淚的悲傷》劇照何藍逗和許光漢（華映娛樂提供）

青春愛情電影《不能流淚的悲傷》由華映娛樂發行，香港新生代導演唐家輝首執導演筒，集合蔡凡熙、何藍逗領銜主演，王耀慶、許光漢特別演出，柯淑勤、姚愛寗友情演出，打造純愛新經典。7日公布前導預告與正式海報，並正式定檔4月21日全台上映。

在電影《不能流淚的悲傷》中互為情敵的蔡凡熙與許光漢，被問及拍攝時有做什麼事情來培養爭風吃醋的情緒嗎？蔡凡熙透露兩人其實私下聊得還不錯，雖然對戲機會不多，但許光漢是一個很好聊天的對象。許光漢則開玩笑說：「我覺得蔡凡熙很棒耶，很適合心卉（何藍逗 飾），我就別介入他們兩個了！哈哈！」也分享他與蔡凡熙、何藍逗其實都是比較慢熟的人，培養感情花了比較久的時間，都快殺青了才可以互開對方玩笑，但跟他們合作真的很開心，他們都是很棒的演員。女主角何藍逗則稱讚蔡凡熙是非常青春活潑的男孩子，許光漢則是很優雅，進出電梯時都會讓女士優先，非常紳士儒雅。

《不能流淚的悲傷》故事描述從青梅竹馬到年少心動，趙心卉（何藍逗 飾）和林漢聰（蔡凡熙 飾）認定彼此是攜手一生的人，然而面對遠距離的隔閡、家庭的牽絆，以及學長陳孝名（許光漢 飾）的驚喜告白，讓兩人一次次走散。堅持還是放手？在心卉猶豫之時，鄰居大叔（王耀慶 飾）對愛情的篤定，讓她深深動容，她能否找回遺失的愛人，收獲相伴一生的美滿愛情？