台版柬埔寨詐團凌虐豬仔，將被害人蒙眼、上手銬腳鐐囚禁，施暴、變態凌虐，中檢起訴主嫌柯男等16人。（陳淑芬翻攝）

台中檢警查獲台版柬埔寨詐團，凌虐豬仔，將被害人蒙眼、上手銬腳鐐囚禁，施暴、變態凌虐。（陳淑芬翻攝）

台中新社1處公墓去年底驚見1男屍，檢警循線查獲柯男為首的台版柬埔寨詐團豬仔組織，3、4坪房內拘禁15名豬仔被害人，蒙眼、上手銬腳鐐被施暴、變態凌虐，電擊女被害人乳頭，大喊「皮卡丘」；死者林男因抗拒10分鐘內遭打死棄屍。台中地檢署今依殺人、加重強制猥褻等罪起訴柯等16人，並以涉殺人罪手法兇殘，求處最重之刑，全案移審台中地院。

中市新社區第七公墓在去年12月8日發現1具遭遺棄男屍，台中地檢署檢察官陳宜君、楊順淑指揮警方偵辦，查獲主嫌柯男成立台版柬埔寨詐團囚禁豬仔犯罪組織，鄭、劉、任及黃男等人對豬仔動手施暴凌虐，其中被害人林男施暴致死，由劉男等6人棄屍，全案共起訴16人。

檢調專案小組調查，柯男等自2022年9月起加入「藍道」、「團塊塊公主」、「公爵」等人所發起的犯罪組織，與境外犯罪機房合作，在台成立「水房」，處理詐欺集團的犯罪所得金流；「車隊」管理人頭帳戶提供者；「水商」於社交軟體等平台發出求職、貸款及節稅需要提供帳號等訊息，將人頭帳戶交給境外機房使用，人頭則拘禁在中市承租房間管控「強控」，經手詐騙金額高達1.2億元。

該組織強控人員，將被害人帶進囚禁處，立即蒙眼、上手銬腳鐐，並以電擊器、球棒、橡膠槌、鎮暴槍等凶施暴，搜刮強盜財物。

死者林男在去年12月7日被帶進囚禁處，因不從抗拒，鄭等4人持棍棒敲擊頭部，在10分鐘內即把他活活打死，由劉男等6人帶到新社公墓掩埋，因掘洞不順利，將遺體倒栽蔥丟進洞窟離去，計畫隔天再來處理，遭被民眾發現而曝光。

檢調追查，15名被害人有2、3人是提供帳戶人頭，其他則因求職遭詐騙，此外，遭拘禁期間所提供帳戶共匯進79筆款項，金額高達1.2億元。

全案檢察官偵結，將柯男等16人涉違反組織犯罪防制條例、洗錢防制法、刑法之遺棄屍體、傷害、私行拘禁、加重強盜、加重詐欺及加重強制猥褻等罪起訴，並以對被害人施暴、慘無人道凌虐，有人因此喪命，建請法官量處最重之刑，今天移審台中地院。其中，鄭等4人因涉刑法之殺人罪嫌，依《國民法官法》提起公訴。