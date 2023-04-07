前總統馬英九此行訪陸時表示「台灣、大陸都是我們中華民國，都是中國」，總統蔡英文越洋反嗆，「現在已經是2023年，他這論述應該是1970年代的論述」。對此，國民黨台北市議員李彥秀諷刺表示，依此邏輯，蔡是在2020年拿到817萬票，2023年可以不承認地方首長只剩「4+1」席的蔡政府嗎？李彥秀強調，這種「垃圾話」不只貶低蔡的格局，更凸顯蔡英文與民進黨的無知。

針對馬英九訪陸時表示「我們國家分了兩個部分，一個是台灣地區，一個是大陸地區，都是我們中華民國，都是中國」，蔡英文批評現在已經是2023年，馬英九的論述是1970年代的論述，跟現在環境有差距。

對此，李彥秀今(7)日在臉書諷刺表示，若依照蔡英文的邏輯，817萬票已經是2020年的事情了，2023年可以不承認只剩「4+1」席的民進黨蔡英文政府嗎？《中華民國憲法》已經是1946年的事情，2023年蔡英文可以不要當中華民國總統，不要領中華民國薪水嗎？故宮國寶、國庫黃金已經是1949年的事情，2023年應該要歸還中國大陸人民嗎？

李彥秀進一步表示，不論蔡英文是否甘心，《中華民國憲法》就是兩岸同屬一中（中華民國）的憲法；不論民生經濟做得多爛，蔡英文在2024年5月20日以前就是中華民國總統；不論民進黨再不喜歡，臺灣人民以擁有故宮國寶、中華文化為榮。李彥秀說蔡總統、馬前總統清明連假拚外交、拚兩岸，都是為中華民國好，都是增加臺灣能見度，無關緊要的「垃圾話」大可不必，不但貶低作為總統的格局，更凸顯蔡英文與民進黨的無知。