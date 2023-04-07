路透社報導，去中心化金融（decentralized finance, DeFi）平台能讓用戶在不透過銀行的情況下，借出、借入或儲蓄，通常使用加密資產（cryptoassets）或穩定幣（stablecoins）。

根據一項攸關去中心化金融的非法金融風險新評估，美國財政部發現，非法活動分子正利用美國及外國「防制洗錢與打擊資助恐怖主義」（AML/CFT）規定、執行及支援服務技術中的漏洞。

這項評估發現，未遵守反洗錢與打擊資助恐怖主義義務的去中心化金融服務，構成此一領域最嚴重的非法金融風險。

主管恐怖主義和金融情報的財政部次長尼爾森（Brian Nelson）在聲明中說：「我們的評估發現，罪犯、詐騙者、北韓網路人員等非法活動分子，正利用去中心化金融服務來洗白非法資金。」

尼爾森補充道，私人企業應利用這些新發現去制訂風險緩解策略，並採取預防措施來防止非法活動分子利用去中心化金融服務。

評估報告發現的其他漏洞，還包括現行反洗錢與打擊資助恐怖主義義務可能不足以規範去中心化金融、國際標準未落實及網路安全措施不足等。

評估報告建議強化美國監管，考慮為私人企業提供更多去中心化金融相關指引，並解決與這些服務相關的任何監管漏洞。