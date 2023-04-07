警方查獲製成的安毒2700多公克。（警方提供）

程嫌在養雞場內暗藏製毒工廠。（警方提供）

警方查扣大批安毒成品及半成品。（警方提供）

養雞場變製毒廠 竟用這物掩怪味還養10狼狗警戒

程姓男子以製毒為生，為躲避警方查緝，將工廠藏在桃園楊梅某養雞場內，打算用雞糞、肥料惡臭，掩蓋製毒時飄散的異味，此外他還在雞場養了10幾隻狼狗、獒犬，一有外人靠近眾犬便會狂吠示警，北市刑大經連月追查，日前攻堅該工廠，起獲總重2754公克的安毒及半成品。

北市刑大日前獲報，以程男為首的製毒集團，藏身在楊梅某養雞場，眾嫌平時假裝是養雞人家，忙著餵雞、清掃，但入夜後便從事合成安非他命的不法事業。

警方指出，程嫌工廠地點偏僻，附近沒有其他住家，且用雞糞、肥料的味道，掩蓋合成毒品時散發的異味，此為還養了10幾隻狼犬隨時示警，低調在此製毒、轉賣。

北市刑大毒緝中心經連月追查，日前前往攻堅，當場逮捕程嫌在內的4人，起獲製作完成的安非他命2754.9公克、製毒鹵水半成品1桶，另有硫酸、醋酸、氫氧化鈉等各式藥品，以及漏斗、鍋爐、乾燥機等工具，全案偵訊後依毒品罪送辦。

北市警方指出，「掃黑制暴、斷絕毒品供應鏈」是重點打擊目標，為貫徹掃蕩毒品決心，將積極加強掃蕩製毒工廠及防制營業場所涉毒外，將持續向上溯源向下刨根積極偵辦。

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